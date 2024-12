Silmameik on kauni jumestuse puhul võimas relv! Kuidas luua peoks jumestus, mis lööb pahviks?

Pühadehooaeg on teadagi täis pidustusi, õhtusööke ja erilisi koosviibimisi, mis annavad suurepärase võimaluse end särama lüüa. Küll aga ei tähenda pidulik jõulumeik seda, et peegli ees tuleks vaevelda pikki tunde ja kõigega „üle võlli“ panna. Sageli on parimaks valikuks hoopis lihtne ja elegantne jumestus, mis toob esile loomuliku ilu, ent lisab omajagu pidulikkust ning sära.