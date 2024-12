Kas üle 40aastased naised on nähtamatud? Kai Haldre: kipub nii olema, et mingil hetkel sa ei ole enam sihtrühm

Dr. Kai Haldre arvab, et infoküllases maailmas tuleb selleks, et mingi teema üldse mingit tähelepanu saaks, äärmusesse liikuda. „Olles ise selle eaperioodi ületanud ja ka meediat jälgides või tajudes, milline informatsioon on mulle suunatud, kui tahetakse midagi maha müüa, või näiteks moeetendused või kreemipotid, siis kipub nii olema, et mingil hetkel sa ei ole enam üldse sihtrühm,“ nendib ta. „Loen mingeid asju ja saan aru, et mind see ei puuduta. Võib-olla ma loengi valesid asju, aga vahel mõtlen, et midagi sellest võiks ju minuvanusele inimesele ka olla, aga näete, olen nagu kõrvale jäetud.“