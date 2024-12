JÄRELEHÜÜE | Ingrid Peek: oleme elanud õnnelikul ajal, et saime osa Fred Jüssi loomingust ja olemusest

Ma väga loodan, et tema elutöö ikkagi suudab puudutada meie hingekeeli ja meid äratada ning natukenegi arukamaks ja hoolivamaks inspireerida. Enne kui hilja. Äkki inimeseloom ikkagi saab aru, ideaalis üsna pea, et me oleme osake tervikust – loodusest, emakese Maa terviksüsteemist –, ning et hävitades loodust hävitame ka iseend.

Olen südamest tänulik, et mul on olnud võimalus Fred Jüssiga ka jutustada omal ajal Raadio 2 saates „Hallo, Kosmos!“, jutuajamisi oli õnneks mitu, aga need kaks on mu meelest lihtsalt ajatu klassika. Leiad need SIIT ja SIIT.