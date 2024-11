KUULA | Karjäärist, ajaplaneerimisest ja emadusest. Stuudios on aasta kodanik Iti Aavik

Tänasel kodanikupäeval kuulutati välja aasta kodanik, kelleks sel korral valiti Iti Aavik. Ta on Eesti elu edendanud enam kui 20 aastat. Ta on kodanikuühiskonna eestvedaja, tegeleb kaitse-, heategevus- ja kestliku arengu valdkonnas. Juhib rahvusvahelisi prokjekte ja on koolitaja.