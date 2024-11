Dysoni tolmuimeja ja lemmikloomad – puhas kodu, õnnelikud elanikud

Harjuta oma lemmiklooma tolmuimejaga: Jäta tolmuimeja esmalt välja lülitatult põrandale, et loom saaks sellega rahulikult harjuda. Kui lemmik on masinaga tuttavaks saanud, lülita see lühikeseks ajaks sisse. Järkjärguline harjutamine aitab stressi leevendada.