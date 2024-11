RETSEPTID | Lia Virkuse nostalgilised toidud: kanapuljong täidetud pannkookidega, õllepurgikana ja banaani-hapukooretort

„Tol ajal sai uusi retsepte sõpradel-sugulastel külas käies, naisteajakirjade retseptirubriikidest või teleekraanilt ja kirjutati enda kaustikusse ringi,“ selgitab ta. „Mu meelest on need n-ö sõbrannade retseptid alati parimad! Samuti on mulle kingitud ja sõbrad lugeda toonud oma pere vahvaid käsikirjalisi retseptikogumikke. Leidsin neist nii mõndagi põnevat meeldetuletamiseks ja teiega jagamiseks.“