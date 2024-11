Unusta hallid juuksed! 40. eluaasta järel tekitab ka naistel oluliselt suuremat stressi juuste väljalangemine

Juuste hõrenemine ja väljalangemine pole uued nähtused, eriti vananedes. Meeste kiilanemisest on laialdaselt räägitud ja on teada, et see mõjutab 50. eluaastaks ca 30-50 protsenti meestest, kuid peaaegu sama palju naisi, 40 protsenti, kogeb samuti keskeas alguse saavat juuste hõrenemist. Miks siis ikkagi tundub, et sellest rääkimine on endiselt nii tabu?