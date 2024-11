KUULA | Piret Järvis-Milder: Eesti on kõikide võimaluste maa – üks maailma parimaid kohti, kus sündida ja elada

Pireti sõnul aitab reisimine märgata ja hinnata oma kodumaa väärtusi: „Üks võib-olla kõige olulisem asi, mis teeb meie elu tegelikult väga mugavaks, on see, et Eesti on nii väike. Siin on hea lihtne ja mõnes mõttes Eesti on kõikide võimaluste maa. Kui sa just väga laisk ei ole, siis saab siin igaüks hea hariduse. Ülihea on see, et meil on siin nii puhas õhk – seda on teinekord kontrastina väga huvitav tajuda, et kui puhas loodus meil on, võrreldes väga paljude maailma paikadega, kasvõi näiteks Markokoga ja mäletan ka, et varem tihti Tbilisis käies tundsin tugevalt seda õhukvaliteedi vahet. Meil on siin hea lihtne metsades käia ja inimesed on ikkagi üsna tsiviliseeritud, et valdav enamus korjab ikkagi enda järelt prügi üles.