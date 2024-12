INSPIRATSIOON | 60ndates ülemaailmseks sensatsiooniks saanud prantslanna Philippine Leroy-Beaulieu meeldib ka nooremale põlvkonnale

Philippine Leroy-Beaulieu sündis 25. aprillil 1963 Roomas, Itaalias. Ta on pärit loovast ja kunstimeelsest perekonnast: tema isa Philippe Leroy on mainekas prantsuse näitleja, kes on teinud karjääri rahvusvahelistes filmides. Leroy-Beaulieu kasvas üles nii Prantsusmaal kui ka Itaalias, mis andis talle ainulaadse kultuurilise tausta ja rahvusvahelise vaatenurga.