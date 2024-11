Maksamured kimbutavad rohkem just naisi! Tunne maksa vaenlasi

Kuigi maksaprobleemid on tavalised nii meestel kui ka naistel, peavad naised siiski maksale suuremat tähelepanu pöörama.

Maks on inimkehas ülioluline organ, vastutades paljude funktsioonide eest, mis aitavad toetada ainevahetust, immuunsust, seedimist, organismi puhastamist, vitamiinide ladustamist ja mõndagi muud eluks vajalikku. Maks on meie keha suurim organ, mis moodustab umbes kaks protsenti täiskasvanud inimese kehamassist. See hoolitseb kehast toksiinide eemaldamise, veresuhkru taseme hoidmise ja mitmesuguste muude oluliste funktsioonide täitmise eest.