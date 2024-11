Kõige sagedamini esinevad probleemid kohvimasina kasutamisel

Kohvimasin on liiga lärmakas

Isegi parimad kohvimasinad võivad natuke müra tekitada. See on paratamatu, aga kui teil on tunne, et teie kohvimasin teeb liigset müra, võib see olla märk sellest, et kõik ei tööta nii, nagu peaks. Tõenäoline põhjus on see, et kui masin vibreerib, liiguvad komponendid ringi ja tekitavad täiendavat müra. Kontrollige, kas müra põhjustab midagi teie tööpinnal. Võib-olla saate masinat isegi matile asetada, et summutada osa vibratsioonist. Samuti võib olla, et veepaak ei ole korralikult tagasi pandud, mis võib vibreerida ja liigset lärmi põhjustada. Oluline on meeles pidada, et müra kindlasti esineb, nii et kui see ei ole äärmuslik, ei pruugi probleemi olla.