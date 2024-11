KLÕPS | Loomulikult ilus! Näitleja Sharon Stone ilmus punasele vaibale pea meigivabalt

Moeajakiri Vogue nimetab seda lausa Pamela Andersoni efektiks, sest 66-aastane Stone inspireerus Andersoni hiljutisest eelistusest. Nimelt on Pamela Anderson viimasel ajal pälvinud tähelepanu otsusega ilmuda avalikkuse ette ilma meigita, mis tema sõnul peegeldab tema tõelist olemust ja muudab teda enesekindlamaks. Ta tunneb end nüüd „rohkem iseendana“ ja usub, et see saadab ka teistele naistele positiivse sõnumi enese aktsepteerimisest​. Fännid ja kriitikud on tema välimust kiitnud, nähes selles värskendavat lähenemist tavapärastele kuulsuste ilustandarditele​.