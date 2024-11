Unusta armastuse keeled! Hoopis see, kuidas suhtes intiimseid hetki algatad, on võtmetähtsusega, et säilitada kirg teie vahel

Sarnaselt sellele, kuidas hommikud määravad ülejäänud päeva meeleolu, võib ka see, kuidas seksi algatatakse, määrata, kas seksuaalne kogemus on rahuldustpakkuv või mitte. Nimelt, sina võid soovida, et seksi algatataks ühel viisil, samas kui sinu partner eelistab midagi täiesti erinevat. Just seetõttu on oluline teada, mis ja kellele meeldib. Muidu ei pruugi te kunagi täielikult rahuldustpakkuvat seksi kogeda – vähemalt mitte samal ajal.