Räppar Rainer „Metsakutsu“ Olbri meestepäeval vaimsest tervisest: kõik tegevused, hobid, huvid, elustiili valikud saab taandada ühe asjani

Eemaldumine on minu jaoks elus alati olnud top 1 tehnika, kuidas probleeme lahendada. Jääd vait, tagurdad urgu ära ja ootad, kuni asi läheb mööda. Töötas ka tookord. Mõned kuud kodus inimestega, kes päriselt hoolivad ja järgmise aasta novembriks olin jälle tippvormis, et taaskord sama asja tunda. Kõik on kuhjunud, kõik ootavad minust midagi, kõik seisab minu taga kinni. Elu muutub käsitlematuks, panen jälle kardina ette, ukse lukku ja ootan kuni läheb mööda. Aga seekord lisasin võrrandisse ka psühholoogi. Käisin ilusti iga kuu.

Ma ei mäleta, asju, mis said kokku lepitud 10 minutit tagasi, aga ma mäletan ruumi lõhna, kus inimene, kellest lugu pean, küsis minult suvalise jutu keskel, et miks Porsche Eesti üldse Metsakutsuga koostööd tahab teha, ei Metsakutsu ega ükski Metsakutsu follower ei osta ju eales endale Porschet. Ma mäletan kuupäeva ja kellaaega, millal mu vanaisa ütles, et mul ikka pole seda peremehe soolikat sees ja oma pere ja oma majaga ma hakkama ei saa. Ma mäletan kõiki sõpru ja tuttavaid, kes mind naeruvääristava meemi all lõkke ja naeru emotikone kommenteerisid. Ma olen selline väiklane mehikene. Ma märkan kõiki neid usse, kogun neid endasse ja kannan neid endaga kaasas, et siis iga aasta novembrikuus plahvatada. Aga tänu sellele, et ma ise märkasin seda mustrit, tunnen, et mingil pisikesel määral ma suudan tänaseks seda kontrollida ja pääsen halvimast. Tean juba augustis, et tuleb hakata tempot vähendama ja usse lahti laskma, et novembris oleks plahvatus väiksem.