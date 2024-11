„Muidugi ma kartsin. Ma ei tundnud sealt kedagi.“

See kõik ei pidanud nii minema. Enne suurt sõda – nii ta Venemaa 2022. aasta veebruaris alanud pealetungi Ukrainale nimetab – oli ta Ukrainas kirglik kunsti- ja kaasaegse elektroonilise muusika entusiast. Ta on töötanud arvukatel ametipostidel, sealhulgas asutanud ajalehe Ukrainskaja Pravda kultuuriosakonna. Andnud kunsti- ja kultuuriteemalisi loenguid suurtes Ukraina ülikoolides. Tegelenud suurte loomeprojektidega, alates ideest kuni teostuseni, korraldanud 6000 külastajaga reive ja asutanud ühe Ida-Euroopa suurima alternatiivmuusika keskuse. See jäigi tema viimaseks suureks tööks enne sõda. Kui viis aastat kestnud töö (hoone põhjalikust renoveerimisest kuni üritusteni välja) tulemus sai valmis, suundus ta kaheks kuuks Aafrikasse, et panna mõttes eelmisele projektile punkt ja end ette valmistada uueks väljakutseks. Siis ta veel ei teadnud, mis see olema hakkab... Nagu ikka tema puhul.