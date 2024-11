KUULA | Ämmaemand Ingrid Kaoküla: kõige paremini sünnitab kõige julgem lahtilaskja, kes oskab lõdvestuda, mitte kõige kõvem punnitaja

Ingrid Kaoküla soovitab sünnituseks ette valmistada ja seda väga erilist sündmust enda jaoks sobivaks kujundada: „Sünnituseks ei ole võimalik õppida nagu eksamiks, et loed läbi ühe hea raamatu ja käid ehk ka perekooli loengul. Sünnitus on ikkagi päris füüsiline ja sa sünnitad oma kehaga ja vaimuga – oluline on, et see vaim oleks tugev ning keha oskaks lõdvestuda ja lõõgastuda. Kõige paremini ei sünnita mitte see, kes jaksab kõige kõvemini punnitada või kellel on kõige tugevamad kõhulihased, vaid see, kes on kõige julgem lahtilaskja, kes oskab lõdvestuda ja lõõgastuda ning kellel on usaldus oma keha ja elu suhtes.“ Tema sõnul sobivad lõdvestumise õppimiseks kõikvõimalikud tehnikad, nagu näiteks erinevad joogastiilid, vesivõimlemised, massaažid, hingamistehnikad ehk kõik see, mis aitab lõõgastuda ja kohal olla.