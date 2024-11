JURIST SOOVITAB | „Ma ei karda, et mees jätab mu maha, aga...“ Kumb on mõistlikum: kas abielluda või elada püsisuhtes?

Olen püsisuhtes, aga mitte abielus. Oma mehega on mul kaks ühist last, elame kõik koos pangalaenuga soetatud kodus. Viimasel ajal olen mõelnud, kumb on mõistlikum: kas abielluda või jätkata vanaviisi? Ma ei karda, et mees jätab mu maha, aga... Mitu sõbrannat on sellesse seisu sattunud ja lennanud põhimõtteliselt tänavale, sest kinnisvara on mehe nimel.