Teadlased on kindlaks teinud, mis on naistel üheks olulisemaks südamehaiguste põhjuseks

Südame tervise hoidmine pole oluline ainult selleks, et me end hästi tunneksime, vaid ka selleks, et saaksime nautida pikka, täisväärtuslikku ja tegusat elu. Kui süda ei tööta korralikult ega piisava jõudlusega, võivad tekkida tõsised terviseprobleemid. Arstide sõnul on ülioluline südamehaigusi ennetada, sest vastasel juhul ei pruugi hilinenud ravist enam palju kasu olla.