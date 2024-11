Nähtamatu koorem

„Üksindust saab inimene ise valida – näiteks siis, kui soovib taastada oma energiat või pühenduda mingitele tegevustele, mida tehes peab olema või on hea olla üksi. On ka inimesi, kes eelistavadki üksinda aega veeta ning on seejuures rahul ja õnnelikud. Seevastu üksildus on enamasti pikaajaliselt inimest rusuv ja seda inimesed pigem ise ei vali. Üksildasena võib end tunda ka seltskonnas, kuna inimene tajub, et teistega suhtlemine on raske või ei leiagi aset, teda ei kuulata, mõisteta, toetata.“