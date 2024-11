Sajandi Eesti naine Ita Ever: ta oli meie kõigi oma, kõigi näitleja. Sellepärast teda jätkuvalt armastataksegi

Võimatu on selgitada või sõnadesse panna, kuidas kujunes Ita Everist Eesti teatri läbi aegade armastatuim näitlejanna. Või miks oli tema valimine sajandi Eesti naiseks kindel juba enne, kui selleteemaline küsitlus üldse välja kuulutati. Selles, et ta mõlemat tiitlit väärib, ei kahtle ilmselt keegi.

Tolmune arhiivikast, mida ma ei ole üheksateist aastat puutunud ja mille peale on musta markeriga kirjutatud ITA. Tekstiparandused, mis tehtud imeilusa käekirjaga – asi, mille üle Ita Ever oli õigusega uhke, kuniks insult temalt kunstkirjutamise võime viis. Lõikude kaupa minu suureks meelehärmiks ka lõplikult mahakriipsutatud teksti. Ning kogu selle käsikirjapataka sirvimise taustaks kõrvus kõlamas näitlejanna hääl: „Kui mul on ükskord käed rinna peal risti, tohid sa sellega teha, mis tahad.“