KUULA | „Kärgpere pole odav lõbu.“ Katrin Saali Sauliga elu võimalikkusest kärgperes

Kärgpere teema on muutumas järjest aktuaalsemaks. Kas ja miks on see nii? Katrin jagab mõtteid ja soovitusi milledega peaks arvestama enne kui kärgpereks olemise teekond ette võtta. Mida peaks kindlasti teadma kärgpere loomisest ja kärgeperelikus suhtes olemisest? Millised on kõige levinumad väljakutsed ja sagedasemad emotsionaalsed raskused, millega kärgpere liikmed kokku puutuvad, olgu siis lapsed kui täiskasvanud?