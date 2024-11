Mari-Liis Rüütsalu: ajakirjandus ei kao kuhugi, inimestel on vaja pidepunkti

„Kui inimesel on väärtusbaas korras ja haridusbaas korras – no üldjuhul ta suudab siis ikkagi enesega toime tulla. Ja ka saada aru, et päriselt ei saa ju 24-tundi TikTokis rullida... Seetõttu ongi meil vaja tegeleda inimeseks olemise teemadega, et saaksime ise aru ja oskaksime häid valikuid teha. Keelamine-käskimine üldiselt ei mõju. Meie keskndumis- ja tähelepanuvõimekus on väga väikeseks kulunud ja kõik see ongi raske. Samas on ju arusaadav, et päris ei saa nii elust läbi libiseda, et vaatad ainult sotsiaalmeediast videoid. Selleks, et saavutada hea tulemus, peab ikkagi asjadega ka vaeva nägema,“ arutleb Ekspress Grupi juhatuse esimees inimeste meediatarbimise trendide peale mõeldes.

„Kui räägime tulevikust, siis kindlasti jääb väga palju töid robotite teha. Meil pole täna veel täielikku vaadet, mis tulevikus toimuma hakkab, aga väga palju tehnilist tööd teevad juba täna ära tehisaru tööriistad. Loomingulises plaanis aga ma usun, et inimese roll jääb, sest me ootame ju mingit üllatusmomenti, näiteks muusika või kirjanduse osas on kellegi asjatundlik kureerimine väga nauditav,“ mõtiskleb ta inimese ja tehisaru tasakaalust.

„Mina usun inimkonda,“ ütleb Mari-Liis optimistlikult, aga lisab, et meediaäri mõttes ei ole kerge tulevikule vastu minna: „Kõik on nii suures ja pidevas muutumises, et kogu aeg peab eksperimenteerima ja vaatama, mis inimestele peale läheb ja kas sellega on võimalik ka raha teenida. Traditsioonilisel meedial on kindlasti raske, eriti mujal maailmas, meil Eestis on veel üsna hästi. Meedia pole kindlasti mugavusvaldkond, pigem on see pidev muutmisprotsess, mis eeldab inimesi, kes tahavad võtta väljakutseid, et leiutada seda, kuidas tulevikus meedias raha teha.“

Ajakirja Eesti Naine podcastis „Iga naine on lugu“ tuleb juttu veel Mari-Liis Rüütsalu juhtimiskogemusest ja meediamaastiku arengutest, sõnavabadusest ja propagandast, noortest ja tehisarust, väärtusbaasist elus ja töös, kokkamisest ja sportimisest ning oskusest olla rahul enda ja eluga.

