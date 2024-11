KUULA | Evelin Võigemast: kultuur viib meid maailmakaardile ja teeb suuremaks

Küsimusele, et kas ja kuidas tema meelest Eestis kultuuri väärtustatakse, vastab Evelin: „Tegijad kindlasti väärtustavad, sest pusivad igasugustest oludest sõltumata edasi luua. Aga kas rahajagajad seda samuti mõistavad, selles ma ei ole nii kindel. Mulle meeldis Tiina Loki mõte, et kultuur on see, mis toob ühe väikeriigi nähtavale. Kultuur on see, mis viib meid suure maailma kaardile ja teeb meid suuremaks kui me pindalalt või rahvaarvult oleme. Ja kui me oleme seal kaardil olemas, siis on ka suurematel riikidel rohkem selge, et seda väikest riiki on vaja kaitsta kui see väike riik vajab abi.“