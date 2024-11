Kas hooldad oma hambaid õigesti? 4 sammu, mida kindlasti vahele ei tohi jätta

Kuigi valgendavad hambapastad võivad pakkuda lühiajalist efekti, ei ole nende pidev kasutamine soovitatav. Pikaajaline kasutamine võib kahjustada hambaemaili. Soovitatav on kasutada valgendavat hambapastat kuurina, mitte iga päev. Pärast ühe tuubi kasutamist tuleks pausi pidada viis kuni kuus kuud. Hambapesu peaks kestma vähemalt kaks minutit, et saavutada parim efekt.

Millal niiditada?

Hambaniit on oluline tööriist hammastevaheliste alade puhastamiseks. Niiditama peaks vähemalt kord päevas, eelistatavalt õhtuti enne hammaste pesemist. Oluline on leida sobiv hambaniit, olgu see siis kare, libe või maitsestatud, ja kasutada seda õigesti, et puhastada mitte ainult hammastevahelisi alasid, vaid ka hambakaelasid.

Mõned inimesed on harjunud esmalt hambaid harjama ja seejärel niiditama. See järjekord võib aga jätta niiditamisel vabastatud toidujäägid ja bakterid suhu kuni järgmise harjamiseni. Kui niiditada enne harjamist, eemaldab hambahari need osakesed suust tõhusamalt. See aitab vähendada hambakattu ja igemehaiguste riski. Samuti saab fluoriidiga hambapasta pärast niiditamist oma tööd paremini teha ja kaitseb hambaid efektiivsemalt.

Hambapesu aeg – enne või pärast hommikusööki?

Hammaste pesemise aeg on samuti oluline aspekt, mida sageli alahinnatakse. Uuringud on näidanud, et hammaste pesemine enne hommikusööki võib olla kasulikum kui pärast sööki. Öösel kogunevad suhu bakterid, mis põhjustavad halba hingeõhku ja on süüdi ka katu tekkes. Hommikul enne sööki harjates ei lase me toidust pärineval bakteril lisanduda juba tekkinud katule. Samuti aitab enne hommikusööki harjamine kaitsta hambaemaili, luues sellele kaitsekihi. See kiht hoiab ära hommikusöögis sisalduvate hapete kahjustava mõju hammastele ja vähendab hambakaariese riski.