„Poolel Odessal on mu ema telefoninumber.“ Tallinnas asuv moestuudio müüb ukrainlannade seas hinnatud mantleid

Ukraina moemärgi WeHeat väikese galeriipoe diivanilaual aurab kuum tee, pisike koerake Peppa on diivani all peidus ja kaasasutaja Kseniia Buzhbetska võtab diivanil istet. On vaikne, teisi uudistajaid pole. Siia pääsemiseks tuleb kindlasti aeg enne kokku leppida. Stangedel olevaid riideid katsudes saavad käe all pai mohäär, alpakavill, kašmiir...