Vaimulik Jaan Tammsalu olukorrast, kui lähedane on endalt elu võtnud: kirik tunneb nüüd kaasa, hoiab hingi

Kuidas hakkama saada siis, kui keegi on otsustanud meie kõrvalt minna ja on oma otsuse ka ellu viinud? Kuidas hakkama saada sellega, et keegi, kellest me oleme hoolinud, on sooritanud enesetapu? Mida teha selle süütundega, mida me tunda võime, kui me hakkame mõtlema, mida kõike me ehk oleksime võinud teha selleks, et ... Kuidas edasi elada? Kuidas elada edasi siis, kui ta tuleb unenäos ja ütleb: „Tule sina ka!“? Jah, ka selliseid asju on inimeste eludes juhtunud ja mulle on nendest räägitud.