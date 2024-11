Kanep on alkoholist odavam, ei teki taarat, ei jää lõhna, hommikuks oled kaine, sest kanepi toime on alkoholiga võrreldes „tagurpidi“. Ehk kõrgpunkt on enam-vähem kohe ja magama minekuks, rääkimata ärkamisest on kõik juba vinks-vonks.