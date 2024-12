Mida teha, kui juba pikemat aega tundub, et teine ei mõista piisavalt ega arvesta? Siis on käes küsimustevoor iseendale

Suhte arenguloogika on selline, et tegelik suhe saab võimalikuks alles pärast partneri idealiseerimise möödumist. Kujutluspildid on head unistuste hoidmiseks, samas on vaja liikuda realistlikumasse suhtesse, milles osalevad kaks inimest just sellistena, nagu nad on. Kui partnerid teavad, kes nad on ja mida tahavad, on juba mitu asja hästi.