KUULA | Mari-Liis Rüütsalu: mugavustsoonis lilledel hõljudes arengut ei toimu

„Mulle tundub, et praegu on valdav selline suhtumine, et kõik peabki olema maksimaalselt mugav – selleks, et üldse midagi saaks sündida. Tegelikult on inimese loomuses ikkagi see vastupidine pool ka olemas: selleks, et sünniks mingi hea tulemus või edasiminek, selleks on vaja mingit ajendit pingutuseks – ja enamasti on selleks ebamugavus. Mina väidan, et kui seda pole, siis ei teki innovatsiooni, edasiminekut, arengut inimestes. Mitmed inimesed valivad endale mugava eluviisi ja see on okei. Aga kindlasti peab alati olema ühiskonnas ka väga palju neid, kes tahavad pingutada,“ räägib Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu, kellel on loomuses olla tegus.