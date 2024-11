Hommikul ärkad sooviga pidada dieeti, aga kell 10 oled kontori köögis küpsisekarpi rüüstamas? Selgitame, kuidas hormoonid meie isu mõjutavad

„Hormoonid kontrollivad täielikult meie näljatunde taset,“ kirjutab ettevõtja ja biohäkkimise teerajaja Davinia Taylor värskelt eesti keelde tõlgitud raamatus „Hormoonid tasakaalu!“. „Millal ning millisel tasemel need vallanduvad, see dikteerib, millise toidu (ja kui suure koguse) järele me käe sirutame. Nagu kõige hormoonidega seonduva korral, on isu puhul mängus väga palju tegureid. Nimetan järgnevalt peamised hormoonid, millele keskendume.“