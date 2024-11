Oled kinni sõltuvust tekitavas söömistsüklis? Põhjused, miks tavalised toitumisnõuanded on täielik jura

Mind hämmastas, et kui küsisin internetis inimeste käest, milline toit tekitab nende arvates kõige rohkem sõltuvust ja ihalust, siis keerles kõik enamasti SUHKRU ümber – ja ka selle ümber, kui suurel määral oleme kõik teadlikud, et see on kahmanud meid oma kleepuvasse haardesse.