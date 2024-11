Hormonaalsed mõjutused on naistel väga erinevad, nendest sõltub, kuidas ennast tunneme, kui palju on jaksu, milline on meeleolu. Bioloogilises mõttes on viljakas eas naisel neli tsüklit: menstruatsioon, follikulaarfaas, ovulatsioonifaas ja luteaalfaas, mis korduvad naise iga menstruaaltsükli ajal.