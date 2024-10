Uni on sama oluline kui toitumine ja füüsiline aktiivsus. Need on kasulikud harjumused, mis aitavad uinuda

Uni on inimorganismi toimimiseks sama oluline kui toitumine ja füüsiline aktiivsus. Kvaliteetne uni tagab, et meie keha ja vaim taastuvad igapäevasest pingutusest, tugevdab immuunsüsteemi, parandab mälu ja kognitiivseid võimeid ning aitab säilitada emotsionaalset tasakaalu. Seetõttu on oluline mõista, kuidas unekvaliteeti parandada ja millised tegurid meie und mõjutavad.