Sajandi naine 4. koht – Kihnu Virve hoomamatult suur pärand. Lapselaps Raina: „Püüdsime alati olla kõigi jaoks olemas.“

Raina on näinud lugematuid inimesi tulemas kontsertide eel, järel ja vahepeal Virve juurde. Korduvalt on öeldud, et just need lihtsad ja siirad laulud on aidanud üle keerukast perioodist elus, aidanud leida jaksu pea püsti ajada. „Me püüdsime alati olla kõigi jaoks olemas ja kättesaadavad. See oli Virvele väga tähtis, sama tähtis nagu võimalus esineda,“ sõnab Raina.