Viva la diva

Ehkki Eesti meedias kõlavad ülivõrded sagedasti – lauljad kannavad pärast paari esinemiskorda staaritiitlit, arvamuse avaldajat nimetatakse lahkesti guruks ja Instagrami suunamudijat diivaks –, on sõna tähendus sageli tõlkes kaduma läinud. Staariks võib saada igaüks, kuid diivaks mitte. Tõelised diivad on teenekad naised, kes ei mängi diivat, vaid on lihtsurelikest enamat.