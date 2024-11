Sajandi naine 2. koht – Anne Veski: kui elu pakub veel midagi toredat, mina vastu ei hakka

Superstaar. Diiva. Legend. Hea tuju maaletooja. Anne Veskile tiitleid jagub. Teda armastavad ja tema laule teavad peast ühtviisi nii 7- kui 97aastased. Ta on saanud teha terve elu tööd, mida kõige enam armastab. Vallutanud omal ajal suure Venemaa, esinenud hiigelsuurtes saalides kümnetele tuhandetele kuulajatele, ent ometi jäänud lihtsaks inimeseks, kellega on kerge suhelda. „Ma ei ole loomult konfliktne, püüan pigem heaga,“ ütleb ta. „Kui töö tuleb hästi välja, räägib see enda eest. Ei ole vaja mõttetult nina püsti ajada ja mängida kedagi teist.“ Ta on töötanud kogu oma karjääri meestega – sest pillimehed on valdavalt mehed – ja omandanud seetõttu mittevinguva ellusuhtumise. „On nagu on. Teeme ära! Ei ole mõtet tekitada probleeme endale ega teistele,“ kõlab põhimõte, mis on teda kogu elu saatnud.