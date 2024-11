„Kui 80selt tunned, et kõik on läbi ja millelegi pole enam loota.... See võib juhtuda paljude vanade inimestega.“ Soliidses eas härrad ja prouad, kes taastasid sportides eluvaimu

„Ma olen siin praegu vist kõige vanem,“ ütleb Karin enne tunni algust aega parajaks tehes. „Neli aastat tagasi, kui olin 80, juhtus midagi, millest ma ei taha rääkida... Vaadake, ma ei tahtnud enam elada. Möödus peaaegu aasta, olin ei elus ega surnud... Endine kolleeg rääkis augu pähe, et tule meie trenni. Vastasin, et ma ei kõlba enam kuskile. See, kui sa 80selt tunned, et kõik on läbi ja millelegi pole enam loota.... See võib juhtuda paljude vanade inimestega. Üks minust viis aastat noorem inimene jäi televiisori ette istuma. Ta oli kahe aasta pärast surnud. Aga mina tulin siia. Ja mulle hakkas väga meeldima. Eluvaim tuli tagasi!“