„Huumorimeel on ellujäämise alus.“ Aleksei Turovski poegadega koos kasvamisest

Me tellime kooki linnaäärses hubases söögikohas. Ja arutame, kellel on lihtsam. Kas teenindajal tellimusi meelde jätta (Aleksei arvab, et see on võimatu) või bioloogil tuhandeid ladinakeelseid liiginimetusi meeles pidada (Aleksei jaoks pole see mingi vaev). Siis mõtiskleme, kas loomad ja linnud ka maiustavad nagu meie praegu ning kas linnud laulavad enda rõõmuks või asja pärast. Tasahilju hakkame lähenema teemale.