Ajakirja Eesti Naine uus peatoimetaja Mari-Liis Helvik: märgiline, et kirjutan seda tervitust just nüüd

Minu jaoks on märgiline, et kirjutan seda tervitust just novembrinumbri veerus. Mu süda nimelt kuulub sügisele nii noorest east, kui end mäletan... Küllap ei pea pikemalt kirjeldama, kui suured silmad tehakse, kui järjekordselt kusagil teatan, et aasta kõige materdatum aeg, mida sügavmõtteliselt ka sügiskaamoseks nimetatakse, on minu hingele nagu palsam. Jah, väljas on enamasti pime ja rõske... Aga öös on asju.