Ma ei lähe mitte kunagi õhtul magama meigiga ega hoolitsemata. Sama ka hommikul – puhastustooted, niisutavad ja toitvad seerumid, õlid, päeva- ja öökreemid on minu igapäevane ilurituaal. Et vesi on meie kehale kasulik, siis igahommikune klaas vett sidruni ja Himaalaja soolaga on minu jaoks asendamatu ilurituaal.