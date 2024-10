PROOVISÕIT | Uusi automarke ei teki just iga päev! Neile, kes plaanivad sõiduvahendi soetamist, tegi Cupra valiku kohe palju põnevamaks

Uusi automarke ei teki just iga päev. Tõsi, pruugib heita vaid kiirpilk start-up’ide või Hiina suunas ja see väide lendab tolmuks. Aga nii-öelda traditsiooniliste automarkide puhul on see harv sündmus, mis võetakse ette läbikaalutult. Kulutatav raha ja võetavad riskid on lihtsalt liiga suured uisapäisa tegutsemiseks. Autodroomile püstitatud ajutine hoone on täitunud autoajakirjanikega. Et teen ka fotograafitööd, avaneb mulle vaade, mida saalis toolil istudes ei näeks. Esireas on koha sisse võtnud Volkswageni kontserni suured juhid. Tõsised ja sirged, meenutavad nad kivistunud ilmetega Lihavõttesaare kujusid. Etikett näeb ette, et suurte juhtide ülikonnad tohivad olla kaht värvi – kas hallid või tumehallid –, ja etiketist peetakse Volkswagenis hoolega kinni.