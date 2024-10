LUMMAVAD FOTOD | „Mõnikord tundub mulle, et elu parim osa on see, mida me ei tunne ega tea.“ Fotokunstnik Hölje Rahu unenäoline looming

„Mõnikord tundub mulle, et elu parim osa on see, mida me ei tunne ega tea. Võib-olla ongi see kõik teadlikult nii seatud, et elus olemise mõte ei kaoks ning teekond otsides jätkuks,“ mõtiskleb fotokunstnik Höije Rahu. „Kunstnikuna on mul võimalus avada elu isiklike tahkude kaudu,“ ütleb ta ja rõhutab, et ükski tema sürrealistlik teos ei ole AI genereeritud.