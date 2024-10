NAISE TERVISEKONTROLLI ABC | Just nende probleemidega vajad viivitamatut arsti konsultatsiooni

Kui pöördud perearsti poole ainult siis, kui tunned end haigena, jääb tihti kasutamata võimalus aktiivselt oma tervist juhtida ja probleeme ennetada. Tihti on levinud ka arusaam, et vereanalüüsid paljastavad kõik võimalikud terviseprobleemid. See arusaam ei kajasta aga tervisekontrolli tegelikku väärtust. Laagri tervisekeskuse juhataja ja perearst Triinu-Mari Ots rõhutab, et regulaarne tervisekontroll on palju enamat kui lihtsalt vereanalüüside tegemine.