EESTI NAISE VEEBIKONVERENTS | Naistearst Kai Haldre: üle poole naistest vanuses 45.-55. eluaastat on ülekaalulised või rasvunud

Ülekaaluga seotud terviseriskid on laialt teada nii naistel, kui meestel. Kehakaalu muutus keskeas on sageli samuti seostatav hormonaalsete muudatustega ja sellega kaasneva kehakuju muutusega. Meestel toimub see varemgi kui naistel. Mõlematel aga muutub keha õunakujuliseks – käed-jalad on peenikesed, seevastu keskkoht ümar ning igasugu kaalu langetamise suhtes justkui tundetu. „Lihtne reegel on, et keskkoht peab olema väiksema ümbermõõduga, kui puus,“ ütleb Haldre.