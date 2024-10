EESTI NAISE VEEBIKONVERENTS | Naistearst Kai Haldre naisi tabavatest hormonaalsetest muutustest: kuumahood on n-ö punane lipp

Aastakümneid on teatud, et vananemisega käib kaasas suguhormoonide vähenemine. Ka seda on teatud, et sellega eoses suurenevad oluliselt paljud haiguseriskid, nagu südame- veresoonkonna, depressiooni, unetuse, diabeedi, osteoporoosi risk. „Ja on ka palju sellist, mida me veel ei tea,“ ütleb naistearst Kai Haldre.