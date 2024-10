FOTOD | Isegi Beyoncé ei suuda panna vastu sügise kõige popimale soengule

View this post on Instagram

Kuid Beyoncé plaatinablondid juuksed, mida ta on kandnud juba mõnda aega ehk alates oma „Renaissance’i ajastu“ algusest, olid need, mis jäid silma ka moeajakirjale Vogue. Sarnaselt mitmetele staaridele, nagu Greta Lee, Penélope Cruz ja Gigi Hadid, otsustas ka Beyonće just sellel õhtusöögil paljastada, et on ametlikult liitunud bob’i-soengu kandjate klubiga.