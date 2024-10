„Kes ei ole valmis oma elu muutma, võibki jääda posijate juures käima.“ Kiropraktik sellest, kuidas mugav elustiil viib tervise

Milliste tervisehädade korral kiropraktika aitab?

Näiteks et kiropraktika on kondiväänamine! Sageli kuulen ütlemist, et “minu arst keelas kiropraktika ära”. Tänapäevani on Eestis väga vähe kõrgelt kvalifitseeritud kiropraktikuid. Ametinimi on kaitsmata, kiropraktikuks võib end nimetada iga massöör või füsioterapeut. Tehnika on lihtne ära õppida paari aastaga, kuid õppetöö tuum seisneb hoopis individuaalses lähenemises ehk miks, mida, kuidas ja kellele.

Kas tänapäevalgi kohtab arvamust, nagu oleks kiropraktika posimine?

Ikka juhtub, aga tore on näha, kuidas inimeste arusaam hakkab muutuma. See on mulle väljakutse, kuidas patsiendi mõttemaailma piire pisut nihutada. Iga kord on põnev, et kas on vaja patsienti füüsiliselt korrigeerida või tuleb tegeleda tema hirmude ja tõekspidamistega, mis võivad valu põhjustada. Püüan mõista patsienti tema praeguses olukorras ning raputada piire, et tal lahkudes oleks silmis sära.