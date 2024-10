FOTOD | Mustad mantlid on alati šikid, kuid seda luksuslikku väljanägemist tagavat alternatiivi ei tohiks tähelepanuta jätta

Üks õigesti valitud mantel on kõik, mida vajad, et luua sügistalvisel ajal šikk ja stiilne väljanägemine. See katab sind õlgadest säärteni ja on kahtlemata tähtsam rõivaese kui klassikalised teksapüksid või valge t-särk. Seetõttu tasub võtta uue mantli ostuprotsessi väga tõsiselt. Muide, alanud hooajal on populaarne üks ülerõivaid puudutav moesuund, mis pakub moesõpradele palju elevust.