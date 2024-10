Taylor Swifti jumestuskunstnik avaldas, milline on megastaari lemmikhuulepulk! See on sügiseks suurepärane valik

Viimase kümnendi jooksul on Swifti nähtud harva punaste huulteta. See oli isegi osa tema Eras Tour’i lavameigist. Seetõttu on tema fännide jaoks märkimisväärne, kui ta mõne muu tooniga katsetab. Näiteks, kui ta hiljuti MTV auhindade jagamisel kandis mahedamat kaneelitooni huulepulka, läks internet hulluks, püüdes ära arvata, millist toodet võis megastaar kasutada.