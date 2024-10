KLÕPS | Chaneli moemaja valis uueks esindusnäoks Oscariga auhinnatud Keenia päritolu näitlejanna

Chaneli moemajal on hea meel teatada, et Oscari võitnud Keenia päritolu näitlejanna, produtsent ja New York Timesi menukite autor Lupita Nyong’o on saanud moemaja uueks saadikuks. Teisipäeval, 1. oktoobril osales Lupita ka moemaja 2025. aasta kevadsuvise valmisrõivaste kollektsiooni moeetendusel Pariisis.